Il nuovo Prefetto Maria Luisa Inversini s'insedia

La Spezia - Primo giorno di lavoro per il nuovo Prefetto della Spezia. Da stamani la dott.ssa Maria Luisa Inversini ha assunto le funzioni presso il Palazzo del Governo. Nelle prossime il Prefetto ore incontrerà i vertici delle Forze di Polizia, il Sindaco della Spezia, il Vescovo e il Comandante Marittimo Nord. "Sono molto felice di questa assegnazione - ha affermato il Prefetto Inversini al momento dell’insediamento - perché La Spezia è una realtà molto stimolante e variegata, con gente laboriosa, settori economici di enorme rilievo ed un paesaggio meraviglioso". Varesina, una vita professionale prima negli Uffici della Prefettura di Milano poi presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, ultimamente ha svolto le funzioni vicariali presso la Prefettura di Lodi nel momento difficilissimo della gestione del focolaio del Covid-19 nella provincia lombarda. "L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo - ha continuato il Prefetto - renderà ancora più indispensabile una forte sinergia interistituzionale ed una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, presupposti indispensabili per un’efficace risposta alle istanze del territorio. Da questo punto di vista assicuro che io e i miei collaboratori spenderemo ogni energia al servizio delle istituzioni locali e dei cittadini spezzini".

Redazione

25/05/2020 15:23:12