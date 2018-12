La Spezia - Una rappresentanza del Consiglio Comunale della Spezia, formata dal presidente Giulio Guerri e dai consiglieri Roberto Centi e Lorenzo Forcieri, si è recata in visita istituzionale nei locali della mensa dell'Associazione San Francesco, con sede a Gaggiola presso il Santuario di S.Antonio, per ringraziare dell'impegno i volontari, coordinati da Padre Gianluigi Ameglio e tutta la comunità francescana.

