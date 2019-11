Il Comune dà 7.500 ai "guru" dei social network per altri due mesi di formazione

La Spezia - La sperimentazione di quattro mesi si è conclusa con una "buona risposta" e dunque l'amministrazione comunale ha deciso di prolungare per altri due mesi la collaborazione con Multimedia srls per un progetto specifico di utilizzo dei canali social. Due mesi che a Palazzo civico costeranno molto di più dei precedenti. Dall'inizio di novembre (la determina di impegno delle risorse è stata siglata ieri dalla dirigente Rosanna Ghirri) a fine anno il Comune spenderà 7.500 euro, mentre da fine marzo a fine luglio ne erano stati spesi 6.000. In totale si parla di 13.500 euro, pari a 2.250 euro al mese in sei mesi.



L'affidamento del servizio parte dall'assunto che "sono milioni in Italia gli utenti iscritti ai diversi social network e la Pubblica amministrazione è chiamata a confrontarsi con le nuove dinamiche relazionali e partecipative proprie di tali strumenti" e che "ciascun Ente è dunque libero di scegliere se ricorrere a tali piattaforme, il cui impiego consente una più compiuta attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede un vero e proprio diritto all’uso delle tecnologie, da parte di cittadini e imprese, nelle comunicazioni con i pubblici uffici".

L’amministrazione comunale ritiene che i social rappresentino "una grande occasione per una buona comunicazione pubblica, in grado di offrire un servizio completo, rapido, efficace, con nuovi linguaggi e con soddisfazione per i cittadini, nonché strumenti di dialogo diretto con i cittadini che possono portare vantaggi significativi" e che "l’utilizzo di siti di social networking può rispondere poi a diverse necessità e finalità dell’amministrazione pubblica, aumentare la visibilità, promuovere la condivisione di iniziative, accrescere l’autorevolezza dell’ente, promuovere eventi, informare sui servizi offerti e sulle modalità di fruizione...".



Nel documento si afferma che "i social però presentano anche molteplici criticità tra le quali, la più significativa, riguarda la tutela della privacy e dei dati personali" e che "l’ente che sceglie di aderire ai social network deve tenere nella giusta considerazione alcuni profili per assicurare correttezza e legittimità alla propria presenza su tali piattaforme e non rischiare di violare le vigenti normative e deve promuovere un corretto utilizzo del web e dei social combattendo gli ormai sempre più attuali fenomeni delle fake news, delle bufale, della post verità, grazie ad una comunicazione d’utilità e di servizio".



Effettuata la verifica delle modalità informative sul lavoro dei primi quattro mesi e avendo riscontrato una "buona risposta anche da parte dell’utenza" e aver "visto la strutturazione del flusso di informazioni dall’ente al cittadino, flusso che è stato controllato e standardizzato sui canali social Facebook, Twitter e Instagram" è dunque stato deciso di confermare l'incarico sino al 31 dicembre per l’analisi e il potenziamento degli strumenti social che il Comune della Spezia utilizza già, per una maggiore visibilità dei canali esistenti ed una migliore interazione con cittadini e turisti, lavorando sul coordinamento delle informazioni in modo da evitare sovrapposizioni e garantendo che l’informazione non venga modificata o mal compresa". Nella seconda fase Multimedia si propone di effettuare un’attenta analisi dello stato attuale del sistema di comunicazione e l’implementazione di una soluzione focalizzata su un approccio di coordinamento e creazione di nuovi canali di sviluppo.

Al termine del periodo sarà effettuata una nuova verifica con gli uffici interessati in merito alla opportunità sul medio termine di proseguire con la modalità informativa social.

TH.D.L.

07/11/2019 21:25:56