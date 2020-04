Il 25 aprile degli Istituti della Resistenza si trasferisce sulla Rete

La Spezia - Per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione, visto il clima d’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, l’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea partecipa col proprio patrimonio documentario alla campagna social #RaccontiamolaResistenza, avviata dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e dagli altri 65 Istituti della Rete nazionale in questo mese di Aprile su Facebook, Twitter e Instagram, e che vedrà il culmine con il grande appuntamento del #25 aprile2020. Sarà un evento seguibile in streaming dai siti e dalle pagine Facebook dei vari Istituti storici con contributi video, audio, ospiti di grande spessore e una straordinaria mole di materiali che restituiscono il valore della lotta di Liberazione e offrono nuovi spunti storiografici sulla Resistenza, secondo un serio approccio documentario.

Redazione

21/04/2020 18:56:42