- "È deceduto ieri durante il servizio un collega dell’Enel Distribuzione della Spezia. Aveva appena finito il pranzo e si apprestava a riprendere il suo lavoro. Purtroppo colto da un malore improvviso non ce l’ha fatta a ritornare a casa. I colleghi sono rimasti senza parole e lo ricordano come un combattente, un collega che non si tirava mai indietro ed era sempre in prima fila. Aspettiamo di conoscere le cause e, come purtroppo accade nei momenti in cui succede l’irreparabile non possiamo fare altro che stringerci alla famiglia, mettendoci immediatamente a disposizione per qualsiasi necessità". Le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec manifestano così la propria vicinanza alla famiglia di Stefano Bertolaccini, l'operaio colto da malore e spirato in Via Fratelli Rosselli nel primo pomeriggio di ieri (leggi qui )."Oltre ricordare Stefano - aggiunge Paolo Musetti, segretario provinciale di Filctem Cgil, sindacato al quale Bertolaccini era iscritto - vogliamo supportare la famiglia di una persona generose, solare, sempre disponibile ad aiutare. I colleghi si uniscono per portare avanti l'affetto verso la famiglia che lui non ha potuto dare perché il destino non glielo ha permesso".