La Spezia - Il Comune della Spezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di ripristino del sentiero Via Vecchia di Biassa. Piazza Europa ha deciso dunque di impiegare una spesa di 150mila euro con l'obiettivo di eseguire i lavori, partecipando al bando pubblico della Regione Liguria dedicato all'ottenimento del contributo a fondo perduto a favore dei comuni liguri aderenti al "Patto Per il Turismo", in seno al Fondo Strategico Regionale, mirato a concretizzare interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico.



Il sentiero collega storicamente l'abitato di Pegazzano con quello di Biassa ed oggi è pavimentato per gran parte in pietra secondo le tecniche tradizionali, rendendolo una vera e propria emergenza paesistica. La realizzazione della strada carrabile ha determinato nel tempo il progressivo abbandono del primo tratto del percorso, tra Pegazzano e la cosiddetta Grotta dell'Orso, la grande caverna con stalattiti e stalagmiti scoperta casualmente nel 1895 dove in passato vennero trovate ossa di orso spereo. Il conseguente fenomeno di franamento dei muri di contenimento in pietra, di occupazione vegetazionale e di altri fenomeni di degrado, discariche comprese, ha reso necessario un intervento. Anche perché, malgrado l'incuria, il percorso ha conservato il suo preponderante valore storico-ambientale ed assume oggi un particolare significato strategico nelle politiche di sviluppo del turismo sostenibile in guanto fa parte del sentiero Liguria ed è il più diretto itinerario pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria, l'Alta Via del Golfo e i Parchi delle 5 Terre, Portovenere e Montemarcello.



L'amministrazione ha deciso di mettere mano al ripristino e alla manutenzione del sentiero, tagliando le piante invasive, conservando le essenze di pregio che negli anni n sono sviluppate nel percorso, ripristinando la pavimentazione esistente in arenaria e portando via i rifiuti solidi urbani ed ingombranti. In questo contesto è prevista la realizzazione di un'area di sosta per automobili con la realizzazione di un rivestimento sintetico colorato, il ripristino dei muri a secco e naturalmente la realizzazione di una segnaletica ad hoc.





FABIO LUGARINI

09/05/2018 19:37:19