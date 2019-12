La Spezia - Nelle consuete visiti istituzionali, il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’Assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi hanno visitato i Centri Anziani di Fabiano, Piazza Brin, Canaletto, Mazzetta, Favaro e Fossitermi per lo scambio di auguri natalizi e il brindisi benaugurante per il 2020. “Quelle trascorse sono state giornate di incontro e di ascolto intese con i nostri anziani dei centri sociali in occasione dei tradizionali auguri di Natale - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Un momento importante per comprendere come stare ancora più vicino alle generazioni che sono le fondamenta della nostra comunità e visitare i centri dove trascorrono molto del loro tempo grazie alle associazioni e al nostro personale dei servizi sociali”.



“Durante le feste è ancora più importante far sentire la presenza e la vicinanza dell’amministrazione a tutti, e in particolare agli anziani – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi – i nostri centri sociali sono una risorsa e un patrimonio fondamentale per la nostra Città: ai loro Presidenti e a tutte le associazioni va il nostro ringraziamento”

Nelle tradizionali visite, il sindaco e l’Assessore hanno personalmente ringraziato per la loro dedizione e impegno la Presidente del centro di Fabiano Mariarosa Turra, la Presidente del centro di Piazza Brin Lorenza Rocca, la Presidente del centro del Canaletto Fausta Gelli, la Presidente del Centro di Mazzetta Filomena de Marco, quella del Favaro Anna Stretti e la gestione del centro di Fossitermi a cura di Anteas il cui Presidente è Mario Borromeo e la referente Stefania Martinico. Un ringraziamento è stato anche rivolto a Ada e Auser, Presidenti Marcello Notari e Giovanna Nevoli, per la tradizionale festa di Natale che coinvolge, insieme a Anteas, tutti gli anziani della Città.

Redazione

19/12/2019 11:19:43