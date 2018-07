La Spezia - Dopo l'allerta e i forti addensamenti di ieri, oggi il cielo resterà poco nuvoloso per tutta la giornata con massime intorno ai 29 gradi e venti deboli. Alcuni rovesci potrebbero invece verificarsi nella notte mentre domani la giornata sarà all'insegna del cielo sereno, una tendenza destinata a durare per tutta la settimana.

