La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze tornano gli appuntamenti dedicati alla salute e alla prevenzione dei cittadini: il Comitato Provinciale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), venerdì 12 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Vista promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e con l'alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, effettuerà gratuitamente delle visite di prevenzione e screening di patologie oftalmiche.



Nel giorno indicato, dalle 10 alle 18, infatti, gli esperti di IAPB Italia Onlus saranno a disposizione di tutti i visitatori per offrire visite gratuite all’interno di uno speciale camioncino attrezzato, posizionato presso il centro commerciale Le Terrazze, nel piazzale lato mare. Ogni visita prevede il controllo della pressione oculare, il test della degenerazione maculare ed una visita ortottica.



Luca Paradisi, Direttore del centro commerciale Le Terrazze, ha commentato: “Il centro commerciale Le Terrazze è lieto di offrire i propri spazi per l’importante attività di prevenzione delle patologie oculari, in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Insieme agli esperti di IAPB Italia Onlus, sarà offerta a tutta la comunità spezzina la possibilità di sottoporsi ad una visita gratuita per preservare un bene prezioso, ovvero la vista, e siamo orgogliosi di essere parte di questa iniziativa di grande rilevanza per la cittadinanza”. Il centro commerciale Le Terrazze invita tutti a partecipare alla Giornata Mondiale della Vista e a visitare il van dedicato alle visite presso il centro commerciale.

11/10/2018 13:28:23