La Spezia - Saracinesche alzate, guanti, visiere e disinfettante in vista mentre le strade si ripopolano in maniera massiccia. Eccolo il colpo d'occhio del tanto atteso 18 maggio, giorno in cui si torna a vivere un po' da tutte le parti. Molti sorrisi hanno accolto i rientri dei clienti che pazientemente si sanificano le mani se non indossano i guanti, oppure li prendono all'esterno dei negozi prima di entrare. Da qui a un bel po' di tempo il primo step sarà, appunto, usare il gel disinfettante, coprire le mani e affidarsi al negoziante di fiducia per lo shopping.

Per molti il primo giorno è di “studio”, per capire anche come orientarsi al contatto con i clienti. Si parte dunque, dopo quasi tre mesi e la voglia di lavorare. Da oggi in poi, comunque, cambierà anche la velocità con cui si compiono le azioni più semplici: dal prendere il caffè al bar al toccare un capo.

Negozi di estetisti e parrucchieri si sono tirati su le mascherine, indossato le visiere e sono partiti. E l'agenda, fortunatamente, è già fitta di impegni. In molti hanno già cominciato a programmare per la settimana prossima. Comunque per tutti, da parte dei clienti più affezionati, il saluto più comune è “Finalmente siete tornati!”.

In questo primo giorno di aperture Città della Spezia ha raccolto le voci dei negozianti delle varie categorie. Da Manipura estetica, in Via Veneto, Daniela appena accoglie la prima cliente della giornata sorride sotto la mascherina e indica il gel, che già da qualche tempo è diventata un'abitudine in quelle attività alle quali si poteva già accedere.

“Per tutto il trattamento – spiega – indosso la mascherina e la visiera. La disinfezione di tutto il negozio è sempre stata una priorità. Come prima giornata sono contenta, ho segnato molti appuntamenti anche per la settimana prossima. Al termine dei trattamenti per ogni cliente disinfetto e avanti il prossimo. Nel corso dell'appuntamento sanifico tutti gli strumenti. Anche prima della pandemia ho sempre prestato molta attenzione, questo settore richiede la massima igiene, in questo caso chiaramente aumenta per tutte le superfici che vengono a contatto con il cliente. Con qualche regola in più si allungano di pochissimo i tempi, ma è pur sempre il primo giorno”.

Parlando sempre di parrucchieri, Yolanda in Via Veneto spiega: “Io lavoro da sola, clienti distanziate e si lavora. Il primo posto libero al momento è per sabato. Questa mattina ho alzato la saracinesca molto presto e ho lavorato bene”.

Da Manintesta in Piazza Verdi, tra un colpo di asciugacapelli e uno sciampo raccontano: “I clienti sono contenti di averci riviste e la frase che ci hanno detto più spesso è stata 'Finalmente siete tornate'. E' una giornata di lavoro, siamo tornate in pista”.

Alice del negozio di parrucchiera Massimo e Manuela in Via Felice Cavallotti: “Le normative non sono ancora chiare del tutto ma fortunamente le persone sono molto ricettive. Molte cose nel nostro settore erano già previste. I nostri dipendenti devono misurarsi la febbre prima di entrare. Abbiamo deciso anche di fare un passo in più per i nostri dipendenti abbiamo acquistato il termometro e controlliamo le misurazioni. Consultiamo sia la Gazzetta ufficiale che le leggi regionali per essere sempre accorti”.



Dalla cura della persona all'abbigliamento, altra categoria che è ripartita proprio oggi. Dal negozio di intimo Underwear Kikka Style di Via Veneto spiegano: “La mascherina è un obbligo e sul bancone tengo guanti e gel. Le clienti possono toccare la merce solo ed esclusivamente con i guanti. Io ho aperto proprio oggi pomeriggio e guarderemo un po' cosa succederà. Dovremo seguire trend e consumi e ragionare come migliorare il servizio ai clienti dopo tre mesi di chiusura. Insomma, è un po' tutto da riscrivere”.

Da Abruzzese in Via Veneto raccontano: “E' stata una giornata positiva, in clienti hanno capito la necessità di indossare guanti e mascherine. E' molto positivo vedere che sono tutti preparati. Per essere lunedì c'è stato un buon flusso”.

Carolina di Why not, negozio di abbigliamento, spiega: “Sanifichiamo tutte le superfici che vengono a contatto con il cliente e il camerino per chi lo usa. Teniamo un registro ad ogni operazione. Il mio titolare ha proceduto con grande attenzione per tutti i passaggi verso la riapertura. E' stato comunque positivo rivedere un po' di movimento, il passaggio, la gente ha voglia di uscire. Voglio essere fiduciosa e positiva”.



Il centro è vivo, i dehor sono pronti e qualcuno attende ad aprire e termina la sanificazione del proprio locale mentre diventano sempre più numerosi i consigli per accedere dappertutto anche nei luoghi di culto. Nella chiesa Santa Maria assunta, in Piazza Beverini, la porta principale è tappezzata di indicazione e la capienza massima è i 150 persone.

Le ultime riflessioni di questa prima giornata si affida a un bar. Dalla Caffetteria Food and Drink di Via Veneto una delle dipendenti racconta: “Ero un po' emozionata e sentirsi dire 'bentornate' è stata davvero una bella sensazione. Anche le mie colleghe questa mattina hanno lavorato e anche per la disposizione dei posti a sedere in base alle nuove norme è andata per il meglio. Siamo contenti ora si riparte”.

Il sentimento comune è che tutto vada per il meglio, che i consumi ripartano e che gli unici provvedimenti da mantenere siano: mascherine, guanti e un metro di distanza.

C.ALF

18/05/2020 21:50:26