La Spezia - A seguito dell’incontro svolto questo pomeriggio in Regione Liguria tra l’Assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, i vertici di Anas, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli e il Presidente della Provincia Giorgio Cozzani, il sindaco Peracchini ha dichiarato: "I lavori previsti per la Galleria di Marinasco sono importanti e strategici per la sicurezza e quindi indispensabili. Non è pensabile, però, che uno snodo ormai essenziale e strategico per il nostro territorio possa essere chiuso totalmente per tutta la durata dei lavori. L’obiettivo della riunione di oggi pomeriggio era quello di cercare di contenere al minimo i disagi e sono soddisfatto perché lo abbiamo raggiunto insieme posticipando l’imminente avvio dei lavori. Sono state prospettate due proposte alternative che saranno valutate dai Sindaci del territorio per minimizzare i disagi garantendo però la sicurezza per tutti i viaggiatori. Ringrazio l’Assessore Giampedrone, i vertici di Anas, il sindaco Figoli e il presidente Cozzani perché insieme abbiamo condiviso un percorso su un tema che sta molto a cuore ai cittadini della Spezia e a quelli della Val di Vara”.

25/03/2019 19:53:51