Fotopetizione degli studenti: "Vogliamo tamponi gratuiti"

La Spezia - Venerdì 23 ottobre, in linea con il progetto di mobilitazione nazionale, l’Unione degli Studenti La Spezia si è attivata, tramite una fotopetizione. "In questa mobilitazione sono stati espressi i motivi di protesta degli studenti e delle studentesse della città, variando dalla gratuità dei tamponi all’accesso garantito al trasporto pubblico - fanno sapere con una nota -. Le condizioni pandemiche non hanno permesso di affrontare il tema adeguatamente, ma l’UdS ha comunque fatto sentire la propria voce e quella degli studenti; porteremo le nostre rivendicazioni in piazza il più presto possibile, sempre seguendo le norme dettate dai vari Decreti. Difendere l’allegria, organizzare la rabbia!".

Redazione

25/10/2020 12:05:08