La Spezia - Sono circa seimila gli studenti che saranno coinvolti nei 17 progetti presentati da Istituti scolastici dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana, selezionati nell’ambito del bando “Crescere i cittadini di domani. Percorsi di formazione civica” della Fondazione Carispezia, a cui saranno destinati complessivamente oltre 150 mila euro. L’obiettivo principale del bando - sviluppare negli alunni appartenenti a diverse fasce d’età, dall’asilo alla scuola media, competenze in materia di cittadinanza attiva e consapevole - era stato condiviso all’interno del Tavolo dell’Istruzione Primaria, strumento di ascolto e confronto attivato dalla Fondazione alla fine del 2017, di cui fanno parte i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti comprensivi della provincia spezzina. Tutti i progetti presentati attraverso il bando sono stati ammessi al contributo e prevedranno la realizzazione, durante l’anno scolastico in corso, di attività e laboratori multidisciplinari volti allo sviluppo di comportamenti responsabili degli alunni rispetto a diverse tematiche di interesse collettivo, quali ad esempio: l’inclusione e l’integrazione di soggetti fragili, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, l’educazione interculturale e alla pace, i rischi della ludopatia e della dipendenza digitale, del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, il rispetto e la cura dei beni comuniì, l’alimentazione consapevole. I progetti vedranno anche il coinvolgimento della cittadinanza nelle attività portate avanti da alunni e docenti, attraverso la realizzazione di eventi, rappresentazioni artistiche e iniziative aperte al pubblico e la produzione di materiali multimediali finalizzati a condividere le esperienze e i risultati raggiunti anche all’esterno dell’ambito scolastico, sul web e sui social media. L’elenco dei progetti selezionati attraverso il bando “Crescere i cittadini di domani” è online sul sito www.fondazionecarispezia.it. Sempre nel settore dell’Educazione e Formazione, resterà aperto fino al 15 ottobre il bando della Fondazione Carispezia “Youth Mobility”, che mette a disposizione complessivamente 200 mila euro per sostenere progetti presentati da Istituti superiori del territorio orientati a promuovere e sviluppare le abilità e le competenze dei giovani in ambiti professionali attraverso attività di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi all’estero. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito della Fondazione nella sezione Contributi/Bandi.

