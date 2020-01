La Spezia - Fine settimana all'insegna dell'instabilità dal punto di vista metereologico. Dopo le piogge delle scorse ore infatti si registrano ora ampie schiarite ma nubi alte in transito sul Levante ligure potrebbero creare nuove situazioni di nuvolosità anche nella nostra provincia. Per la giornata di domani, domenica 19, invece Arpal segnala cielo irregolarmente nuvoloso per addensamenti su tutta la Liguria con possibili schierate sul versante di Levante. Una situazione di instabilità che dovrebbe caratterizzare anche l'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda le temperature minime e massime oscilleranno fra i 6 e i 13 gradi.

