La Spezia - Asl5 comunica l’apertura degli studi dei medici di Medicina Generale nelle giornate del 25-26-28-29 Dicembre e 1-4-5-6 Gennaio con il seguente orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sono stati individuati cinque poli così logisticamente individuati:



Distretto 17 (Follo)

Studio Dr.ssa Pietra Serena in Follo via San Martino 45°



Distretto 18 (Rebocco-Migliarina)

Studio Dr.ssa Bartoletti Danila in La Spezia Via Rebocco 65

Studio Dr.ssa Ruffini Mari Serena in La Spezia piazza Kennedy 2



Distretto 19 (Santo Stefano Magra-Castelnuovo Magra)

Studio Dr. Romeo Alessio in Santo Stefano via Cisa Sud 88

Studio Medicina di Gruppo in Castelnuovo Magra via della Pace snc presso Centro Commerciale La Miniera



Sospensione attività prelievi festività distretto 17

Si informa che nei giorni di sabato 28/12/20 e 4/1/20 i punti prelievo e annessi sportelli accettazione di Levanto e Brugnato saranno chiusi.

Redazione

23/12/2019 15:34:50