Febbraio è il mese dei cantieri sulle strade provinciali spezzine

La Spezia - Febbraio, per la viabilità provinciale, è il mese che vedrà diversi interventi di sistemazione di molti tratti stradali. Per quanto riguarda le asfaltature e la risistemazione di tratti deteriorati del manto stradale, sono già in opera i cantieri sulle provinciali 40, 42 e 566 nei territori dei Comuni di Deiva Marina, Levanto e Framura. Nel Comune di Riomaggiore, sulla strada provinciale 32, è in corso un intervento in località Cimitero per il ripristino la messa in sicurezza della scarpata lato monte.



E’ in opera anche il cantiere sulla provinciale 566, in località San Pietro Vara, che ha l’obiettivo di regimare le acque che sversano dalla scarpata e mettere in sicurezza il punto di attraversamento della provinciale. In Loc. Loreto nel Comune di Monterosso, lungo la diramazione della provinciale 370 che scende verso il centro storico, è in opera il cantiere per il contenimento della scarpata lungo la strada e la realizzazione di un nuovo muretto. Entro la fine del mese del mese di febbraio saranno installati diversi cantieri per l’effettuazione di asfaltature sulla litoranea delle Cinque Terre in prossimità delle gallerie Biassa e Lemen e sulla provinciale in località La Serra di Lerici e sulla Napoleonica nei tratti di strada tra Cadimare e Fezzano.



Sempre in tema di miglioramento della sicurezza della circolazione sulle strade provinciali, sono attualmente in corso i lavori di potatura di oltre 200 piante lungo le provinciali 330 e 10 nelle località di Buonviaggio, Bottagna e Piano di Valeriano.

Sempre entro il mese di febbraio saranno effettuati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su molti tratti di diverse strade provinciali: la provinciale 13bis in località Ceparana, la Napoleonica dal bivio di Fabiano in direzione di Porto Venere e la strada provinciale 15 della Valdurasca.



"Avevamo promesso di dare priorità agli interventi sulla viabilità provinciale -dichiara il Presidente della Provincia Giorgio Cozzani- e alcuni cantieri sono già oggi in opera mentre altri saranno installati entro la fine di questo mese. Si tratta di molti interventi che cercano di dare risposte concrete alle esigenze di molte porzioni del nostro territorio provinciale: sono consapevole di quanti ancora ne servirebbero, ma voglio sottolineare che la Provincia non è ferma né inerte. Stiamo mettendo tutti il massimo impegno organizzativo e finanziario per cercare di avviare quante più opere possibili per migliorare la qualità della nostra viabilità provinciale".

"Voglio inoltre esprimere soddisfazione per come, in questi giorni di neve e di temperature molto rigide - ha aggiunto -, le squadre della Provincia hanno costantemente operato effettuando interventi di spargimento del sale e piccola manutenzione stradale che hanno scongiurato seri problemi alla circolazione anche nelle zone più nevose del nostro territorio" .



Il Presidente Cozzani ha infine formulato, a nome dell’Ente, le scuse verso la cittadinanza che potrà subire qualche disagio alla circolazione a causa dei lavori messi in campo.





REDAZIONE

18/02/2018 21:00:44