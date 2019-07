La Spezia - Entro novembre 2019 la mensa dei poveri di Gaggiola sarà attiva. Nel frattempo il convento si prepara ad una serie di novità a partire dall'asset organizzativo. A fare il punto della situazione è padre Gianluigi Ameglio.

"I lavori procedono - ha spiegato - vorremmo che la festa di inaugurazione fosse già ad ottobre ma è possibile che slitteremo a novembre. Comunque entro la fine di novembre vogliamo che la mensa sia attiva e funzionale".

Il progetto consegnato anche nelle mani di Papa Francesco, i cui fondi arrivano da un donatore anonimo, prevede un'ampia sala al piano terra che possa ospitare fino a cento persone al piano terra. L'intera struttura sarà dotata di docce e bagni.

"Il progetto è importante - ha proseguito padre Gianluigi - e la mensa è ancora in fase di costruzione. L'obiettivo è quello di consegnare un modello funzionale differente. Passare da una pagoda con un container ad una struttura così elaborata richiede tempo. E' necessario farlo partire efficacemente, nel momento in cui sarà pronto".



Quello della mensa non è l'unico cantiere in corso, infatti in questo periodo il convento è in attesa che venga ricostituito l'asset organizzativo. "Da una parte siamo in attesa - ha aggiunto padre Gianluigi - di rivedere i vari incarichi all'interno del convento e poi affrontare le incombenze della fase di costruzione della mensa".



Dopo la festa di Sant'Antonio che si è tenuta a giugno, al santuario si vivranno anche altre due giornate, il primo e il 2 agosto, dedicate al perdono e alla condivisione lo stesso che anima i principi che hanno riportato alla costruzione della nuova mensa. In quelle date si terrà la "Festa del perdono di Assisi".

Il 1° agosto Giovedì 1 agosto alle 12 si terrà l'apertura con l’Angelus e la lettura del diploma di Teobaldo. Dalle 16 alle 17,30 si terranno le confessioni seguite dai Vespri e la Santa messa vigiliare. Alle 21 la celebrazione dell’indulgenza. Il 2 agosto poi dalle 8 alle 18 verranno celebrate le messe e alle 17 si terrà l'adorazione eucaristica nel santuario. Per tutta la giornata sarà presente un confessore.

30/07/2019 20:15:16