La Spezia - Giovedì 24 ottobre dalle 18 alle 22 il Distrò di Via Marsala ospiterà la presentazione della nuova capsule collection "S.M. Generation" del brand spezzino Empathia.



La collezione S.M. Generation vuole esprimere un fenomeno che negli ultimi decenni è sempre più in sviluppo nelle città, la costruzione di Shopping Mall e la sempre più affluente massa di persone che li popolano. In questi grossi centri commerciali, spesso attrazioni per le loro caratteristiche di design architettonico, avvengono inavvertitamente molte cose interessanti come scambi culturali e generazionali, grazie alle persone e agli stessi shop che sono all’interno come ad esempio fast food e ristoranti di varie etnie. La collezione quindi si ispira alle nuove generazioni, che vivono queste realtà che sono il futuro delle città, e alle caratteristiche architettoniche che le compongono, dandogli però un impronta stilistica barocca per tenere un legame con il passato ma stravolgendola con dettagli super futuristici.

Redazione

20/10/2019 20:48:22