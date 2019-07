La Spezia - Su cento alunni privi di cittadinanza italiana alla Spezia, due su tre sono nati in Italia. Il dibattito sullo ius soli, ovvero sulla possibilità di attribuire la cittadinanza italiana a chi nasce entro i confini nazionali anche da una famiglia stranieri, si è affievolito in questi mesi. Ma ci sono i dati del Miur sull'anno scolastico 17/18 a dare una dimensione numerica di quanto la questione sia attuale e di quanti giovani cittadini e cittadine aspettino potenzialmente un passo in questa direzione. Anche qui. Sono 2.027 gli alunni delle scuole spezzine che non hanno diritto alla carta d'identità pur essendo in gran parte nati all'ospedale Sant'Andrea. Il maggior numero di questi frequenta oggi la scuola primaria (821), seguiti dai compagni dell'asilo (563), delle medie (353) e delle superiori (270).

Statisticamente è molto è più facile trovarsi di fronte un bambino o una bambina che non ha mai conosciuto altro Paese se non l'Italia tra coloro i quali dovranno comunque aspettare i 18 anni per richiedere la cittadinanza. All'asilo, la bellezza dell'86% degli “stranieri” è infatti italiano di nascita; sono il 75% alle elementari, il 52% alle medie e il 29% alle superiori. Segno che l'incidenza delle cosiddette “seconde generazioni”, ovvero i figli degli immigrati, è ormai preponderante. Prendete dieci alunni spezzini tra i 3 e i 5 anni che abbiano genitori stranieri e metteteli in fila: quasi nove di loro sono nati in Italia come il resto dei loro compagni.



Il loro essere considerati stranieri nonostante il luogo di nascita gonfia i dati del ministero. Alla Spezia risultano infatti 2.474 alunni stranieri, che rappresentano il 16% del totale della popolazione scolastica. Ma se a questi si levassero i 2.027 “nuovi” spezzini, gli stranieri veri e propri, ovvero quelli nati all'estero, sarebbero solo 447. Ovvero il 3%. Ma la presenza è in ogni caso discreta: su 77 asili in provincia, 17 non ha neanche un bambino straniero tra gli iscritti e 40 ne ha meno del 15% del totale. Solo 7 istituti ne hanno dal 30% in su, di cui 5 oltre il 50%. Alla scuola primaria le percentuali sono simili, mentre su un totale di 197 scuole, ce ne sono 23 che non hanno alcuno stranieri e 125 in cui sono meno del 15%.

Il 13.9% degli alunni senza cittadinanza è iscritta alla scuola dell'infanzia, il 13% alla primaria e via via a scendere con il 12.4% alle medie l'11% alle superiori. Su un totale di 950 studenti senza cittadinanza iscritti alla scuola seconda superiore, la maggior parte ha scelto un professionale (428), in 318 un istituto tecnico e in 204 un liceo. I dati sulla dispersione scolastica mostrano come, se fino alla scuola media non si segnalano grandi differenze tra italiani e stranieri, la forchetta si divarica una volta arrivati al livello superiore d'istruzione a sfavore dei secondi. Infine continua a crescere la presenza di stranieri nella scuola ligure nel decennio 2008-2018, ma con un ritmo che tende ormai a stabilizzarsi rispetto al decennio precedente.

