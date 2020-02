Dopo 37 anni Nave Scirocco viene radiata dalla flotta

La Spezia - Giovedì 20 febbraio 2020 dalle 17, presso la banchina Scali/Molo Balilla della Base Navale di La Spezia, avrà luogo la cerimonia dell’ultimo ammaina Bandiera della fregata Scirocco. Nave Scirocco, fregata appartenente alla Classe “Venti”, varata il 17 aprile 1982 e consegnata alla Marina Militare il 28 aprile 1983, dopo circa 37 anni termina la sua vita operativa che, con grande flessibilità, l’ha vista impegnata in numerose attività quali sede di Comando Complesso, supporto alla collettività, attività di ricerca e soccorso. L’atto formale con cui nave Scirocco sarà radiata dalla flotta della Marina Militare sarà sugellato con la cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera, presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Con la cancellazione dai ruoli di Nave Scirocco, continua il processo di ridimensionamento della flotta. La Bandiera di combattimento di nave Scirocco sarà consegnata, durante la cerimonia, al Capo di Stato Maggiore della Marina, per essere successivamente conservata a Roma nel Sacrario delle bandiere delle Forze Armate, all’interno dell’Altare della Patria.

