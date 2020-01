La Spezia - Come ogni anno la ricorrenza del Giorno della Memoria sarà celebrata dal Consiglio Comunale della Spezia con una seduta straordinaria. La cerimonia si svolgerà alle ore 11 presso la sala Dante. Aprirà i lavori il Presidente Giulio Guerri; seguiranno l'intervento del sindaco Pierluigi Peracchini, la consegna delle Medaglie d'Onore da parte del Prefetto dott.Antonio Lucio Garufi, la proclamazione dei vincitori della borsa di studio intitolata a Franco Cetrelli e ad Adriana, a cura della sezione spezzina dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Infine saranno chiamati a presentare i loro lavori dedicati alle tematiche della Giornata, gli studenti dell'Istituto "Einaudi-Chiodo", del Liceo Classico "Costa", del Liceo Scientifico "Pacinotti" e dell'Istituto "Cardarelli", i cui allievi del Liceo Musicale eseguiranno vari brani fra i quali l'Inno d'Italia e l'Inno europeo, rispettivamente all'inizio e a conclusione della cerimonia.

