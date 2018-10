La Spezia - Mercoledì 3 ottobre alle 10 presso il piazzale calata Chiodo, nella zona antistante il ponte girevole dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, avrà luogo la cerimonia del passaggio di consegne tra il Contrammiraglio Stefano Corona, che ha diretto per due anni lo stabilimento, e il Contrammiraglio Andrea Benedetti, proveniente dalla Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM) con sede a Roma. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Comandante Logistico della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra e delle autorità civili e militari locali. L’Arsenale Militare Marittimo della Spezia con 750 dipendenti civili e 70 militari è uno dei principali stabilimenti di lavoro della Marina Militare. Esso costituisce una struttura tecnico-logistica di grande rilievo che assicura la manutenzione e l’efficienza delle Unità della Squadra Navale e del naviglio minore della Marina Militare secondo un serrato programma di soste lavori e d’interventi. Nel periodo di Direzione dell’Ammiraglio Corona sono state numerose le attività condotte, tra le più importanti: un rilevante incremento del tasso d’impiego dei bacini e delle infrastrutture dell’Arsenale per la manutenzione delle unità navali; internalizzazione di alcune lavorazioni precedentemente affidate all’IP, tutte certificate secondo gli standard ISO/Rina; lavori di revisione degli impianti di Artiglieria di unità di marine straniere; lavori di risanamento e recupero di infrastrutture dello stabilimento.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK