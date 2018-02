La Spezia - Lo scorso anno le fondazioni bancarie associate ad Acri hanno potenziato la loro azione a supporto del Burkina Faso grazie al contributo dei Comuni italiani, rappresentati da Anci. I presidenti delle due associazioni, Giuseppe Guzzetti per Acri e Antonio Decaro per Anci, hanno infatti siglato un protocollo d’intesa finalizzato al supporto dei Comuni del Burkina Faso da parte di quelli italiani con lo scopo di potenziare l’implementazione del progetto promosso da Acri 'Fondazioni for Africa – Burkina Faso'.



L’intesa tra Acri e Anci intende favorire il collegamento tra la programmazione dei governi locali del Burkina Faso e le azioni di “Fondazioni for Africa”, i cui scopi sono garantire un migliore accesso al cibo nel Paese, un maggiore riconoscimento del ruolo delle donne e della loro parità di diritti, la creazione di nuove e maggiori opportunità di lavoro.



La collaborazione tra Acri e Anci si basa sull’attivazione di un sistema innovativo: alle risorse economiche messe a disposizione da Acri si affiancano le risorse umane, finanziariamente equivalenti, messe a disposizione dai Comuni italiani e dall’Anci tramite la metodologia 'Funzionari senza frontiere'. E si appresta a diventare sans frontières anche Luca Mozzachiodi, in servizio presso lo Sportello unico Attività produttive del Comune della Spezia.



Il dipendente comunale ha manifestato il proprio interesse a prender parte al progetto di Acri e Anci a favore del Burkina Faso, rendendosi disponibile a recarsi nel paese africano tra il 18 e il 25 febbraio. Mozzachiodi prenderà parte ai seminari in programma nella capitale Ouagadougou, dove metterà sul tavolo tutta la sua esperienza nel campo della gestione dei mercati e della commercializzazione dei prodotti. La giunta Peracchini ha approvato la trasferta con voti unanimi – i costi saranno a carico del progetto Acri-Anci, tranne gli spostamenti sul suolo italiano -, sistemando un utile tassello in ottica cooperazione internazionale.

N.RE

12/02/2018 21:36:58