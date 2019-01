- "I vandali rimangono vandali ma noi non scherziamo! Grazie all’intervento urgente dei nostri tecnici ed esperti privati tutto è tornato pulito! Ora paghiamo noi ma spero che i giudici saranno severi e chiederemo i risarcimenti di tutti i danni!". Così, sul suo profilo Facebook, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini commenta l'offensiva antagonista andata in scena nella prima serata di ieri in città, con Via Prione e la fontana di Piazza Garibaldi tinte di rosso. Una protesta, si legge nei volantini diffusi dagli attivisti, contro capitalismo, militarismo e regime carcerario.Non è mancata, tra le tante, la reazione dell'assessore alla sicurezza. "Pugno duro contro questi vandali che nascondendosi dietro la protesta deturpano la nostra città - ha affermato l'esponente della Lega - Dopo le manifestazioni davanti al carcere oggi sono arrivati a questo crimine. Protesterebbero per il trattamento ad un carcerato rinchiuso in quanto sospettato dell'attentato a Firenze in cui un poliziotto artificiere perse un occhio. Sono in corso indagini e soprattutto si valuteranno in quanti hanno agito con l'ausilio delle telecamere. Auspico una pena esemplare e soprattutto, alla luce di questi episodi, bisogna tutelare l'operato delle forze dell'ordine che spesso possono agire troppo poco. Non dico altro su quello che penso su questi delinquenti che si definiscono anarchici. Ripeto, non dico e non posso dire altro ma credo possiate immaginare quello che penso. Dico solo pene esemplari e devono pagare i danni"."Qualcuno vorrebbe chiamarle manifestazioni politiche - ha rincarato il consigliere regionale e comunale, ma non è così: la politica dibatte civilmente, si spende per il bene comune, non lo insozza né lo imbratta. La politica è rispetto civile della comunità, che stasera è stata sfregiata dalla barbarie di persone che offendono il decoro della città. Sarò vicino al sindaco Peracchini e alle Forze dell’Ordine affinché la situazione sia ripristinata e i colpevoli assicurati alla giustizia".Anche i lettori di Città della Spezia si sono fatti sentire. "Protestare è lecito ma rovinare no. Chi è stato deve pagare tutti i danni, in ginocchio a pulire tutto giorno e notte finché non hanno finito", osserva una lettrice, mentre un'altra, semplicemente, ci scrive "Puniteli", attribuendo alla nostra testata poteri francamente eccessivi. Un lettore parla sconsolato di "Villani", un altro invita a fare ai protagonisti dell'azione una..."come una capanna".