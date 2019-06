La Spezia - Novità in arrivo per la mobilità via mare nel Golfo dei poeti. Il consolidarsi degli arrivi dei crocieristi e l'interesse da sempre manifestato dagli spezzini per l'opportunità di spostarsi verso Lerici, Porto Venere e la Palmaria utilizzando il traghetto ed evitando così code e infinite ronde alla ricerca di un parcheggio hanno infatti spinto la cooperativa Navigazione Golfo dei poeti e le amministrazioni comunali della Spezia, Porto Venere e Lerici a mettere insieme le forze per dare il via, a partire da domani, sabato 15 giugno, a un nuovo servizio di trasporto passeggeri via mare che collegherà il capoluogo con le due perle del golfo, allungando il percorso di Levante sino al borgo di Tellaro, altro gioiello che merita di essere scoperto dai turisti di tutto il mondo.



I costi e gli orari

I prezzi delle corse saranno differenziati: i residenti in provincia godranno di tariffe agevolate che oscilleranno intorno al 50 per cento, ma che in alcuni casi saranno anche superiori. Per esempio un turista adulto spenderà 13 euro per spostarsi dalla Spezia a Lerici e fare ritorno, mentre per un residente spenderà 5 euro, gli stessi che si spendono per l'acquisto dei biglietti dell'autobus.

Il biglietto giornaliero La Spezia/Lerici/Porto Venere con tre soste costerà 22 euro, ma per i residenti in provincia il prezzo scende a 11 euro. Per il biglietto andata e ritorno da Lerici a Tellaro saranno necessari 8 euro, ma per i residenti nella provincia spezzina ne basteranno 4.



Orari dal 15 giugno al 15 settembre 2019



Da La Spezia

per Lerici/Tellaro: 9.00 / 11.00 / 14.00 / 16.00 / 17.15

per Porto Venere: 9.15 / 10.00 / 11.15 / 12.15 /14.05



Da Lerici

per La Spezia: 10.00 / 12.00 / 15.00 / 16.30 / 18.15

per Porto Venere: 9.30 / 10.30 / 11.30 / 14.20

per Tellaro: 9.30 / 11.30 / 14.30 / 17.45



Da Tellaro

per Lerici/La Spezia: 9.45 / 11.45 / 14.45 / 18.00



Da Porto Venere

per La Spezia: 11.45 / 14.45 / 16.20 / 17.20 / 18.20

per Lerici: 12.50 / 16.20 / 17.20 / 18.20



Giro panoramico delle tre isole con partenze alle 12.00 e alle 15.00 (costo 5 euro, sia per residenti e che per turisti)

REDAZIONE

14/06/2019 13:11:36