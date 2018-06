La Spezia - Prosegue il calo delle nascite in Italia, scattato nel 2008. Per il terzo anno consecutivo i nati nel 2017 sono stati meno di mezzo milione (458.151, 15 mila in meno rispetto al 2016, cioè un calo del 3.2 per cento), di cui 68 mila stranieri (14,8 per cento del totale), anch'essi in diminuzione. Siamo al classico minimo storico. Il calo si registra in tutta la Penisola ma è più accentuato al Centro (-5.3 per cento).A riferirlo, l'Istat, che ha diffuso i numeri del Bilancio demografico nazionale. Inoltre, il numero di decessi registrato nel 2017, pari a 649.061, è superiore di 33.800 unità rispetto al 2016 e risulta essere il valore più elevato dal 1945, tendenza in linea con l’aumento fisiologico dei decessi che ci si può attendere in una popolazione che invecchia.



La provincia della Spezia è a due prevedibili estremi per quanto riguarda tasso di natalità e tasso di mortalità 2017: il primo (che esprime il rapporto tra il numero delle nascite e la popolazione media) vede nella classe 5.5-6.8, la più 'debole' di tutto il Paese, in compagnia del resto della Liguria, della Sardegna e di lacerti sparsi di Centronord. La situazione spezzina si ribalta guardando al tasso di mortalità: 12.5-14.8, la classe più funerea. Il tasso di mortalità, spiega Istat, "varia da un minimo di 8.4 per mille nella provincia autonoma di Bolzano a un massimo di 14.2 in Liguria ed è correlato con la struttura per età della popolazione, risultando più elevato nelle regioni con un più elevato invecchiamento della popolazione. A causa della giovane struttura per età, la mortalità dei cittadini stranieri è decisamente più bassa, il tasso medio annuo è pari a 1,4 deceduti ogni mille stranieri residenti".

N.RE

13/06/2018 15:35:12