Cresime, le celebrazioni in città

La Spezia - Proseguono le celebrazioni delle cresime in città. Sabato prossimo 14 novembre a Pian di Follo, appunto in due turni (alle 17 ed alle 18.30) e domenica prossima 15 novembre a Romito Magra, ugualmente in due turni, alle 9.30 e alle 11.30. Un unico turno, invece, per la celebrazione a Pieve di Zignago, domenica prossima alle 15. Sabato, infine, nella cripta della cattedrale di Cristo Re alla Spezia il vescovo conferirà la Cresima alle persone adulte. La celebrazione della Messa è fissata per le 10.

Redazione

08/11/2020 12:20:37