Covid-19, cosa vi aspettate nei prossimi mesi?

La Spezia - Nelle ultime settimane i contagi da coronavirus sono ritornati a far parlare. Feste, viaggi per turismo e comportamenti rilassati hanno riportato il Covid-19 a riempire le prime pagine dei quotidiani e l'elenco dei focolai attivi in Italia inizia a essere corposa. Le Asl si attivano per sottoporre i casi a rischio ai tamponi e per contenere i numeri, mentre il ministero della Salute e le Regioni hanno deciso di mettere sotto esame chi rientra dai Paesi con maggiore rischio di contagio, come Grecia, Spagna, Croazia e Malta.



Come stanno vivendo questo momento gli spezzini? Nel pieno dell'emergenza lo stato d'animo comune era lo stesso di tutti gli italiani costretti a rimanere chiusi in casa, tutti uniti nella speranza che le zone più colpite della Lombardia riuscissero presto a riprendere il controllo della situazione. Con l'inizio della Fase due i numeri relativi alla provincia spezzina si sono rivelati decisamente inferiori rispetto a quelli dei territori limitrofi, facendo tirare un sospiro di sollievo e dando in qualche modo l'impressione di vivere in una zona piuttosto sicura, risparmiata dal peggio.

Oggi che i confini sono stati riaperti e che si contano i casi portati dall'estero (e moltiplicati in occasioni mondane prima inimmaginabili) la situazione è però radicalmente cambiata.



Per questo CDS lancia un sondaggio volto a capire quale sia lo stato d'animo degli spezzini.

Nessuna pretesa di predire quello che accadrà nei prossimi mesi, né di spaccare l'opinione pubblica cittadina tra chi è convinto che siamo tutti vittime di un complotto mondiale e chi terrebbe la mascherina anche quando va a dormire.

Ognuno ha la sua opinione, più o meno fondata, su un tema che è certamente molto complesso.

L'intento è di capire come la pensano gli spezzini, senza voler fare una gara su chi ha ragione.



Se oltre a votare il sondaggio vuoi esprimere più compiutamente la tua opinione scrivi una mail a redazione@cittadellaspezia.com

REDAZIONE

13/08/2020 20:43:16