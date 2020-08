Coronavirus scendono i contagi, registrata una nuova vittima in Liguria

La Spezia -

Una nuova scheda decessi registrata a Villa Scassi e 1146 positivi. Sette in meno rispetto a ieri in tutta la regione. Rimane fermo a 28 il numero dei positivi in Asl 5 e uno ricoverato in ospedale. I guariti in tutta la Liguria sono 14, con due test positivi consecutivi, per la giornata di oggi. Sono questi i dati contenuti nel bollettino giornaliero sugli aggiornamenti del coronavirus in Liguria e alla Spezia. Sono 22 i ricoverati Covid-19 positivi sul territorio regionale e uno risulta essere in Asl5. Due persone risultano in Terapia intensiva. Sono poi 201.270 (+2022) i tamponi effettuati. Ammontano a 718 i liguri in sorveglianza attiva di cui 136 in Asl5. Le persone in isolamento domiciliare sono 194. I decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono a quota 1.569, uno in più rispetto ai giorni precedenti. L’ultima vittima registrata è un 79enne deceduto a Villa Scassi. Fermo a 143 il numero delle morti alla Spezia per coronavirus.

Redazione

09/08/2020 17:36:14