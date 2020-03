La Spezia - Scendono a 90 i casi di sorveglianza attiva in Asl 5 e si attendono ancora i risultati di sei tamponi, di cui proveniente proprio dallo Spezzino. Ad oggi 25 casi confermati sul territorio, 14 sono ospedalizzati. Se questo è l’aggiornamento sull’aspetto epidemiologico per la Spezia per quanto riguarda le scuole, al momento non è ancora stata presa una decisione.

In merito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dichiarato: “Ligure che ha 39 ospiti e 12 dipendenti. La struttura è isolata tutte le procedure sono attive, sono ospiti della Lombardia e arrivano dalla zona di Cremona e Piacenza. I soggetti in vigilanza attiva scendono a 431, 90 in Asl 5. Sta calando e le altre Asl non hanno criticità, resta il cluster del Savonese. L’espansione del virus arriva rispetto ad altri standard in maniera contenuto, sinonimo che abbiamo lavorato bene”.

Per quanto riguarda il punto sulle scuole Toti ha dichiarato: “Alla luce del quadro epidemiologico, le notizie che avremo dagli istituti scolastici di porre in essere il quadro normativo per la sicurezza dei pubblici uffici. Cerchiamo di agire con la massima prudenza come ho spiegato ai cittadini. Non si può banalizzare, serve serietà da parte di tutti. Ci sono procedure che vanno. Ci scusiamo per il disagio che stanno subendo le famiglie, ma non possiamo fare scelte non ponderate”.



L'assessore Viale ha ribadito sul tema scuole: "Domani incontreremo l'ufficio regionale scolastico e avremo un quadro definitivo su come muoverci".

L’assessore Viale ha aggiunto: “Stiamo puntando a diminuire le ospedalizzazioni anche per la sicurezza dei lavoratori. Abbiamo appunto incontrato i sindacati. Inoltre alla luce del Dpcm che dell’ordinanza abbiamo inviato una nota ad Anci e provveditorato agli studi per quello che si intende per l’acquisto dei disinfettanti, non vanno utilizzati alcol e candeggina: non sono presidi medico chirurgici. Inoltre per quanto riguarda la trasmissione della malattia dagli animali all’uomo è stato ribadito non c’è alcun legame. Lo stesso vale per gli alimenti”.

“Stiamo contattando la struttura di Finale – ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. L’appello è avere l’elenco preciso degli ospiti. Il sistema è rodato e da questa sera li prendiamo in carico. L’amministrazione è informata. Questa è solo una prima ricognizione. Domani sarà una giornata cruciale”.

C.ALF

02/03/2020 19:05:17