Coronavirus, Spezia conta altre tre vittime

La Spezia - Prosegue mesta e incessante la conta degli spezzini morti positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore - da primo pomeriggio di ieri, al momento attuale -, all'ospedale Sant'Andrea della Spezia si sono spenti un'anziana di 99anni ricoverata in Pneumologia, residente nel comune di Bolano, un uomo di 76 anni ricoverato in Malattie infettive, anch'egli residente nel Bolanese, infine un signore di 72 anni, residente nel capoluogo, che era ricoverato nel reparto di Medicina del nosocomio civico spezzino.

