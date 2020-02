La Spezia - “Fortunamente in Liguria non si registrano casi di Coronavirus. È quindi importante non farsi prendere da dannosi e inutili allarmismi e continuare a svolgere la vita di sempre, rispettando le indicazioni dell'Oms.” Così la nota della Segreteria della Cgil spezzina, che continua: “Nel contempo minitoreremo la situazione nei posti di lavoro e ci attiveremo immediatamente, se mai ce ne fosse bisogno, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti.”

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK