Conte conferma chiusura fino al 3 maggio, riaprono librerie e attività per neonati

- “Proroghiamo misure restrittive fino al 3 maggio, decisione difficile ma necessaria di chi mi assumo le responsabilità politiche”. Così il premier Conte nell'attesa conferenza stampa iniziata dopo le 19 con la quale ha ufficializzato l'annunciata estensione del lockdown. “Auspico che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità – ha affermato – ma ripartire. Tutto dipenderà dal nostro comportamento, dobbiamo compiere questo sforzo e rispettare le regole e le distanze sociali. I provvedimenti stanno dando dei frutti, siamo tutti impazienti di ripartire e dobbiamo mantenere alta la soglia dell'attenzione per non vanificare tutto”.“La proroga vale anche per le attività produttive – ha proseguito Conte – abbiamo sempre messo la tutela della salute al primo posto ma cerchiamo di ponderare tutti gli interessi in campo perché ci sta a cuore la tenuta del tessuto produttivo. Non siamo ancora nella condizione di poter ripartire a pieno regime, se prima del 3 maggio si verificassero le condizioni cercheremo di provvedere di conseguenza”.Il premier ha inoltre annunciato qualche piccola variazione contenuta nel nuovo decreto: “Dal 14 aprile riapriranno, con ponderazione, cartolibrerie, librerie e negozi per neonati oltre ad alcune attività forestali. Non possiamo aspettare che il virus scompaia dal territorio”.