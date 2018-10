La Spezia - Questa volta è tutto vero. Presto il Comune della Spezia potrebbe installare un autovelox in Via Carducci. Non si tratta del solito messaggio virale che rimbalza da un telefono all'altro, ma di un preciso intento dell'amministrazione comunale, che ha infatti deciso di classificare il tratto di Via Carducci compreso tra Viale Italia e l'inizio del raccordo autostradale così da poter adottare "specifiche iniziative atte a favorire la moderazione della velocità".



Via Carducci, stando alla delibera approvata all'unanimità dalla giunta comunale, sarà classificata come "strada urbana di scorrimento" (tipo D), nonostante la presenza di intersezioni a raso non semaforizzate con le vie Gianturco, Campitelli, Maralunga e Privata Cieli e di alcuni accessi privati. Per ovviare a queste caratteristiche, come previsto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà implementata la segnaletica esistente finalizzata alla segnalazione delle aree di intersezione non semaforizzata.

Una volta completate le operazioni preliminari sarà possibile installare "dispositivi per il rilevamento fotografico dell'infrazione di eccesso di velocità" per disincentivare il superamento del limite, che in quel tratto è di 50 chilometri orari.

