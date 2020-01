Comitato NoPillon: "Caro Cesare, il tuo sorriso e la tua passione ci mancheranno"

La Spezia - Il Comitato NoPillon della Spezia esprime profondo cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Cesare Bisleri, coordinatore provinciale dell'Uaar (nella foto, in una manifestazione), che fin dalla sua fondazione ha dato il suo prezioso contributo di idee e di impegno alla causa del nostro Comitato. "Uomo intelligente, ironico e di grande competenza, ha difeso con passione e puntiglio, ma sempre con estremo equilibrio anche nei momenti di polemica più aspra, il principio della laicità dello Stato e si è speso senza risparmiarsi nelle battaglie per la tutela dei diritti civili e per l'autodeterminazione di ogni cittadino. Vogliamo qui ricordare soprattutto il suo impegno per una più avanzata legislazione sul fine vita, per la difesa della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, per i diritti delle donne messi in discussione da un disegno di legge di segno oscurantista come il ddl Pillon. Il suo sorriso aperto e ironico, il suo sguardo disincantato sul mondo e la sua passione per le battaglie civili ci mancheranno immensamente. Per questo vogliamo ringraziarlo e ci stringiamo in un abbraccio all’amatissima moglie Costanza, colpita così dolorosamente negli affetti più cari".

Redazione

30/01/2020 13:46:14