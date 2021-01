Cielo terso e temperature in rialzo, ma domani cambia tutto

La Spezia - Giornata di cielo terso e temperature in rialzo nella nostra provincia e in gran parte della Liguria, con massime che nello Spezzino torneranno anche intorno ai 13° dopo giorni di freddo intenso. Nel suo bollettino Arpal prevede anche venti deboli da Nord in rotazione nei quadranti meridionali nel pomeriggio, e mare molto mosso, localmente agitato a Levante al mattino e in parziale calo nel pomeriggio.

Ma la condizione di bel tempo ha le ore contate perché da domani, giovedì 14, una perturbazione in arrivo dai Balcani porterà condizioni di nuvolosità irregolare su centro e Levante della Liguria.

REDAZIONE

13/01/2021 09:14:34