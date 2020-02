Chiusure e servizi a domicilio, approcci diversi in questi tempi complicati

La Spezia - Sulla scia di Milano, anche alla Spezia oggi è il giorno della reazione. Con la consapevolezza che ciò che valeva ieri non può improvvisamente non essere più importante oggi, sono tanti i commercianti che hanno scelto di reagire. Sulla scorta dell'hashtag milanese #laspezianonsiferma come affermano al centralissimo Jean Louis David, parrucchiere specializzato in acconciature di Via Sapri. Dove, per andare incontro ai clienti, hanno deciso di lanciare un'iniziativa semplice e al tempo stesso dispendiosa: il servizio a domicilio, prenotabile attraverso una telefonata. Tutto questo accade proprio mentre analoghe attività gestite da cittadini cinesi e specializzate nella cura della persona (estetisti e acconciatori) questa settimana hanno deciso di non lavorare. Diverse comprensibili sensibilità, diversi punti di partenza ma la stessa necessità di tornare alla vita normale il prima possibile.



Redazione

28/02/2020 21:15:27