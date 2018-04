La Spezia - L’assessorato ai lavori pubblici informa che nei giorni 26 e 27 aprile via Dalmazia e via Redipuglia saranno interessate da lavori di manutenzione del manto stradale che comporteranno la chiusura di via Dalmazia (tratto via Veneto via Redipuglia) e via Redipuglia (tratto Dalmazia-Matteotti). Durante la chiusura il transito per la galleria Spallanzani sarà deviato su via Piave (temporaneamente disposta a doppio senso) nel tratto compreso tra via Veneto e via Matteotti. Le deviazioni saranno indicate da apposita segnaletica. L’intervento è programmato su due giornate ma potrà essere ridotto in base all'andamento dei lavori.

24/04/2018 13:11:11