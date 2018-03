La Spezia - "Entro l'estate vogliamo partire, ce n'è bisogno". A parlare è Loredana Parodi, presidente dell'associazione 'Il cuore degli animali' e referente Enpa per La Spezia. Il tema è la realizzazione di un centro di primo soccorso per animali selvatici. E' attualmente in corso la ricerca di un terreno idoneo a ospitare il presidio, che sarà sostenuto dalla Regione. Il centro sorgerà nel territorio comunale spezzino, verosimilmente non a un passo dalle abitazioni. "Il punto di recupero lo avremo a breve - spiega la Parodi -, ma noi siamo già al lavoro". Sono una decina infatti i volontari che si danno da fare per recuperare selvatici feriti e in difficoltà, il tutto in collaborazione con i veterinari, tra i quali l'infaticabile dottor Carlo Andreoni. E con il Cras Enpa di Campomorone (Genova), centro di recupero per selvatici, come sommo riferimento.



A breve è inoltre prevista la partenza alla Spezia di un corso gratuito dedicato al soccorso di animali selvatici, che certo non è un'attività banale. Per informazioni i numeri sono 3382117073 e 3461255454. Gli stessi da chiamare se ci si imbatte in animali selvatici che se la passano male. Come il tasso recuperato dai volontari ieri sera a Santo Stefano di Magra. Il malcapitato animaletto, probabilmente investito, ha le zampe fratturate. Sofferente e spaventato, è stato raccolto e portato dal veterinario Andreoni, che lo ha stabilizzato. Nei prossimi giorni la bestiola raggiungerà Campomorone per la convalescenza, per poi essere liberata nel sua habitat naturale.



N.RE

09/03/2018 16:25:17