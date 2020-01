La Spezia - Almeno un centinaio di spezzini ha affidato il proprio albero di natale, spoglio di luci e addobbi, per donargli nuova vita... magari al fresco sul monte Parodi. Si è conclusa così la prima giornata dedicata al recupero degli alberi vivi che al termine della raccolta, organizzata dall'assessorato all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti presieduto da Kristopher Casati, verranno smaltiti oppure ripiantumati al Parodi.

Nella giornata di oggi sono stati consegnati agli operatori Maris, con il porter, almeno cento alberi ed è stato chiamato in supporto un altro mezzo. Nella giornata di domani, 8 gennaio, si replica. Sulla sua pagina social l'assessore Casati ricorda: "Se il tuo abete non è in ottime condizioni, portalo lo stesso: lo portiamo all’ impianto di compostaggio per essere trasformato in compost, il fertilizzante naturale di alta qualità con cui si possono concimare piante in vaso o da giardino".



L'iniziativa è aperta a tutti e potranno essere conferiti in Piazza Europa solo ed esclusivamente le piante vive. Gli alberi sintetici, per chi dovesse disfarsene, vanno portati alle isole ecologiche per un corretto smaltimento.

Redazione

07/01/2020 20:18:09