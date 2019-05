La Spezia - Domenica prossima 12 maggio, nel celebre santuario che si affaccia sul Golfo, si celebra alla Spezia la “Madonna dell’Olmo”. Le celebrazioni iniziano sabato alle 17 con la Messa a Fabiano Alto e la processione per portare al santuario l’immagine venerata della Vergine. Domenica, giorno della festa, le Messe al santuario saranno alle 6, 7.30, 9, 10 e 11, quest’ultima celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Nel pomeriggio, messe alle 16, 17 e 18. Per tutto il giorno pellegrini e fedeli troveranno banchi e servizi di ristoro, oltre alla pesca di beneficenza per le opere parrocchiali. Ogni anno in questa occasione il santuario, che si raggiunge a piedi dalla Litoranea per le Cinque terre, è meta di fedeli di ogni parte del Golfo, che spesso trascorrono la giornata al fresco negli spazi vicini.





05/05/2019 19:40:46