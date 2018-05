La Spezia - L’Associazione Culturale Liguria-Russia della Spezia annuncia che in data Domenica 27 Maggio alle ore 10:30 in La Spezia, località Canaletto presso la Chiesa di San Domenico Savio in Via

Giovanni Bosco n° 8-12, la comunità Russo Ortodossa celebrerà la Pentecosta-Santa Trinità. La liturgia verrà preceduta da una funzione confessionale alle ore 09:30 per i fedeli che vorranno confessarsi. Per informazioni più dettagliate si potrà telefonare al n° 347 9787477

21/05/2018 15:49:21