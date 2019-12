- Sono certamente la "Casina rossa", le ex scuole del Termo e la ex Residenza dei padri gesuiti i beni di maggiore interesse tra quelli messi all'asta dal Comune della Spezia. Si tratta di 26 lotti (clicca qui ), molti dei quali presenti in aste precedenti andate deserte, che vanno da piccoli appezzamenti di terreno ad appartamenti, passando per fondi commerciali e immobili di grandi dimensioni e valore.Come detto tra questi spiccano la "Casina rossa", che già per due incanti non ha riscosso interesse da parte di investitori e che ha visto dunque scendere il prezzo a base d'asta dai 610mila frutto della stima dell'Agenzia del territorio ai 494.500 attuali (leggi qui ).Lo stesso discorso vale per la Residenza dei padri gesuiti e per le ex scuole del Termo che hanno visto calare la richiesta minima rispettivamente a un milione e 995mila euro e a un milione e 12mila euro.Per presentare le offerte per i 26 beni all'asta c'è tempo sino alle 10 dell'11 febbraio 2020.