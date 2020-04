La Spezia - Una domenica che trascorre senza dover annotare decessi collegati al Covid-19, quella di oggi, con il computo che si ferma per ora a 107 pazienti positivi che sono spirati negli ospedali della Spezia e Sarzana dall'inizio dell'emergenza. Una buona notizia, ogni tanto.

Fa ben sperare anche il numero delle persone attualmente positive al virus in provincia, in calo rispetto a ieri: oggi sono infatti 437, 22 in meno di quelle comunicate dalla Regione al termine della giornata di sabato. Ritorna a crescere, invece, il dato degli ospedalizzati in Asl 5: mentre ieri erano 81, oggi sono 86. Stabili i pazienti in Terapia intensiva: 10 erano e 10 restano. Scende il numero delle sorveglianze attive, passato da 431 a 421.



A livello regionale si assiste invece alla crescita delle persone attualmente positive: sono 4.713 (98 in più rispetto a ieri). Sono 31.551 i test effettuati (2.229 più di ieri) mentre gli ospedalizzati sono 986 (20 meno di ieri), i pazienti in Terapia intensiva scendono a 101 (4 meno di ieri) e le sorveglianze attive salgono a 2.498 (92 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.223 (20 più di ieri), mentre i guariti con 2 test consecutivi negativi sono 887 (98 più di ieri).

I deceduti, infine, sono 926 dall'inizio dell'epidemia (31 più di ieri).



Casi positivi per provincia

SAVONA - 708

LA SPEZIA - 437

IMPERIA - 885

GENOVA - 2.679

Altro/in fase di verifica - 4



Ricoveri per Asl (pazienti in Terapia intensiva)

ASL 1 - 162 (15)

ASL 2 - 158 (12)

Ospedale Policlinico San Martino - 225 (31)

Ospedale Evangelico - 53 (5)

Ospedale Galliera - 115 (5)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 127 (16)

ASL 3 Gallino - 4 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 54 (7)

ASL 5 - 86 (10)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 353

ASL 2 - 831

ASL 3 - 531

ASL 4 - 362

ASL 5 - 421

Liguria - 2.498

REDAZIONE

19/04/2020 18:08:27