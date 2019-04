La Spezia - Fra La Spezia, Lerici, Porto Venere ed Ameglia torna il prossimo 11 aprile la "Giornata del mare", la manifestazione finalizzata alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e patrimonio culturale, storico, conoscenza del mare, valorizzando la dimensione letteraria ed artistica legata al mare e, in particolare, ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del le tradizioni marinaresche della territorio nazionale, preservando comunità italiana.



Questa mattina a palazzo civico la presentazione con la vicesindaco del Comune della Spezia Genziana Giacomelli, i sindaci di Portovenre, Lerici ed Ameglia Cozzani, Paoletti e De Ranieri, l'Ammiraglio Giorgio Lazio, il Comandante omandante della Capitaneria di Porto Massimo Seno, ma anche Roberto Peccenini (Ufficio Scolastico regionale), Carla Roncallo, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, rappresentata da Federica Montaresi; Roberta Talamoni (Lega Navale La Spezia). Tra le novità introdotte al Codice della Nautica da Diporto dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, vi è l'istituzione in data 11 Aprile di ogni anno della "Giornata del mare e della cultura marina". Pertanto in considerazione dell'interesse riscosso dalla manifestazione realizzata 1'11 aprile 2018 che ha richiamato la presenza di molti giovani, l'Ufficio Scolastico regionale Liguria-Ambito territoriale della Spezia, la Capitaneria di Porto della Spezia e la Lega Navale Italiana-Sezione della Spezia hanno stilato un accordo che prevede, oltre allo sviluppo di specifici progetti formativi in materia di ambiente a beneficio degli studenti, l'organizzazione della Giornata del Mare e della Cultura marina 2019. A seguito della suddetta intesa, si è provveduto ad organizzare diverse iniziative da svolgere nell'ambito della seconda giornata del mare e della cultura marina.



La manifestazione principale si svolgerà alla Spezia, presso i locali messi a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure all'interno del Terminal Crociere. Previsti interventi, interviste e relazioni di alcuni testimoniai di livello nazionale (quali i velisti Marco Rossato, Andrea Brigatti, l'apneista Patrizia Maiorca e Marinella Curre per il FAI) che condivideranno le loro esperienze e riflessioni con gli studenti delle scuole intervenuti. Nel contempo, la passeggiata Morin diventerà un spazio dedicato a laboratori interattivi a favore dei giovani, quali ad esempio le simulazioni di vela e canottaggio, l'arte marinaresca, l'acustica marina, la biologia marina e l'ecologia del mare, con la collaborazione di numerosi soggetti istituzionali.



Eventi e laboratori sulla cultura del mare sono organizzati anche ad Ameglia, Lerici, e Le Grazie. La giornata si concluderà con la presentazione di alcuni progetti da parte degli studenti delle scuole in merito alla tutela dell'ambiente marino ed alla salvaguardia delle risorse del mare. Nell'ambito della celebrazione della Giornata del Mare, il giorno 7 Aprile 2019, sì terrà un raduno di barche denominato "Un Mare dì Solidarietà", organizzato al fine di raccogliere fondi in favore dell'associazione il Porto dei Piccoli onlus, il cui stand sarà ospitato nell'area del Barche Mercato.





REDAZIONE

01/04/2019 11:06:35