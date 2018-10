Brogi: "Ottobre ricco di eventi". Si parte sabato con le caldarroste in Piazza Verdi

La Spezia - "Sono orgoglioso del lavoro di coordinamento svolto per l'organizzazione degli eventi che animeranno la città nelle prossime settimane. Siamo riusciti a mettere insieme una serie di iniziative utilizzando sia risorse dell'assessorato, che sostegno attraverso bandi pubblici, che volontariato". Lorenzo Brogi, assessore comunale al Commercio, annuncia così il calendario degli eventi che si svolgeranno sino alla fine di ottobre.



Si inizia sabato 13 ottobre: appuntamento in Piazza Verdi dalle 12 alle 19.30 con la "Festa della castagna", organizzata dall'associazione “Tandem” con il patrocinio del Comune della Spezia. Un pomeriggio in allegria per gustare caldarroste, sgabei, castagnaccio, frittelle, crostini di pane di castagne, birra alla castagna e vino nostrale. Alla festa ci sarà spazio anche per truccabimbi e laboratori a tema. Partecipano l’associazione “Madagascar”, i pony dell’Asd Sunday e i falconieri di “Madre Terra”. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del reparto di oncologia dell’ospedale Sant'Andrea.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, inoltre, si svolgerà il mercatino dell’ingegno in Piazza Garibaldi.



Ma, come detto, gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese.

"Grazie al bando per l’organizzazione di eventi nei quartieri e frazioni cittadine indetto dall'assessorato al Commercio - prosegue Brogi - ospiteremo gli spettacoli della compagnia genovese del Teatro Scalzo. Si partirà con “Bimbi in piazza”, la seconda rassegna teatrale per i piccoli e le loro famiglie, in programma sabato 20 ottobre alle 16.30 in Piazza Garibaldi e che si ripeterà sabato 27 a Migliarina, in Via Sarzana, alla stessa ora. Gli spettacoli daranno spazio a clownerie, magia comica, bolle di sapone e burattini".

Ancora grazie al bando, l'associazione “Tandem” organizzerà per domenica 28 ottobre una Festa della Castagna in Piazza Ramiro Ginocchio, dalle 14 alle 19.30. Nel mezzo, alle 17, si svolgerà il concerto dei “Visibì”.

Non mancheranno gli eventi legati ad Halloween: mercoledì 31 ottobre ancora il Teatro Scalzo sarà protagonista con un vero e proprio “Pomeriggio mostruoso”, animando le vie del centro con uno spettacolo itinerante di trampolieri a tema horror. Inoltre, in sei piazze cittadine, dal centro storico a Piazza Brin, verranno allestite iniziative di animazione per i più piccoli.

