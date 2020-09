Braccia per la vendemmia sui vigneti recuperati di Tramonti

La Spezia - Forse non tutti sanno che otto anni fa l’Associazione Per Tramonti ODV ha avviato un progetto per contrastare l'abbandono dei vigneti nell'irta costa di Tramonti, lembo del Comune della Spezia all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. All'epoca alcuni proprietari che non potevano più occuparsene, hanno ceduto i loro vigneti in comodato gratuito all’associazione. Con un lavoro encomiabile, degno degli antenati, l'associazione ha ripiantato nuove viti e da tre anni produce e distribuisce un vino bianco, il Cimento. Il progetto si chiama T.R.A. MONTI – Terre Restituite all’Agricoltura. Chi vuole partecipare come volontario/a alla vendemmia, che si svolgerà giovedì 10 dalle 8.30, può scrivere per ricevere maggiori informazioni a: info@pertramonti.it comunicando la propria disponibilità insieme ai seguenti dati:



Nome Cognome, luogo e data di nascita

oppure rispondere a questa mail

oppure è possibile telefonare al 335 6141442

08/09/2020 10:17:05