Benso 1810, caffè e distillati come al tempo del conte di Cavour

La Spezia - Un salto indietro nel tempo, nelle atmosfere della Belle époque di fine Ottocento. E' quello che attende gli avventori di Benso 1810, locale pronto a inaugurare questo pomeriggio alle 18.30 in Corso Cavour 72.

Già dal nome, infatti, è evidente il richiamo a un passato lontano: nome e data di nascita del conte che diresse il Risorgimento conducono infatti dalla strada sulla quale si affaccia l'ingresso del bistrò agli interni in stile vintage, opera di Costa Group.



"Il nostro intento - spiegano Alessio Azzoni e Fabio Pavinelli, titolari del locale - è quello di rispettare questo stile anche nell'offerta per i nostri clienti. Al mattino Benso 1810 sarà una caffetteria con macchina del caffè a leva, non automatica, e tazze e cucchiaini in tema con l'arredamento. Abbiamo dedicato molta cura ai dettagli. Il pranzo vedrà una proposta di prodotti freschi, mentre dall'aperitivo si entrerà in una delle peculiarità del locale con un'ampia offerta di distillati, con una particolare attenzione alla selezione dei gin, e cocktail. Abbiamo cercato di valorizzare al massimo il territorio e pertanto ci serviamo da Cantina Lunae di Bosoni per i vini, le grappe, le confetture da abbinare ai formaggi e alcuni liquori".



Azzoni e Pavinelli non sono dei novellini: gestiscono anche Booh fruit & coffe al centro commerciale Le Terrazze e il Bar gelateria O' Scaineto alla Chiappa. Presto amplieranno ulteriormente i loro interessi, avendo avviato i lavori per realizzare un affittacamere al primo piano del palazzo di Corso Cavour nel quale sorge Benso 1810.

TH.D.L.

11/10/2018 12:01:05