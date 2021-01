Befana in Pediatria con la Pubblica assistenza di Sarzana

La Spezia - Stamani la Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana ha portato in Pediatria due sacchi carichi di splendide calze della Befana, libri per bambini e tanto affetto. "Un filo sottile di sentimenti e solidarietà ha reso possibile tutto ciò: la dottoressa Alessandra Bertoni ci ha presentati alla Dottoressa Franca Corona che dirige il reparto Pediatria e la Giunti del Centro Luna ci ha dato una serie di bellissimi libri per l'Infanzia - raccontano dallo storico sodalizio sarzanese -. Le calze, particolarmente belle, donate da Manuela Bondielli di'Smici di Elsa' per il tramite dell’assessore Italiani, sono state riempite dai nostri militi con altrettanto entusiasmo con tanti dolcetti, caramelle e libricini. La dottoressa Corona ed il suo simpatico staff

ci ha accolto all’ingresso del reparto e il nostro presidente Oddi l'ha omaggiata di uno storico testo della nostra associazione. Siamo certi di aver regalato una pausa di dolcezza che ci ha fatto tanto bene".

Redazione

06/01/2021 08:45:45