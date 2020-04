Barilla dona oltre 2 tonnellate di pasta e due pancali di sughi pronti per i bisognosi spezzini

La Spezia - La solidarietà non ha confini, tanto meno di tipo geografico o amministrativo. Arrivano infatti dalla provincia di Parma, dall'altra parte del Passo della Cisa, ben due tonnellate (e più) di pasta e due bancali di sughi pronti per i senza tetto e i più bisognosi della Spezia. A inviare il tutto, gratuitamente, è niente meno che Barilla, il marchio italiano produttore di pasta più conosciuto nel mondo.

Tutto è iniziato per iniziativa dei frati francescani di Gaggiola e del Rotary club della Spezia. Padre Gianluigi Ameglio era alla ricerca di una nuova fornitura di pasta, visto che quella presente nei magazzini per sfamare la platea crescente di utenti delle mense e gli ospiti del centro diurno allestito dalla Caritas al centro sportivo Montagna era ormai agli sgoccioli. La notizia è giunta alle orecchie giuste e in pochi passaggi, tramite il Rotary spezzino, si è giunti a richiedere un preventivo al colosso dei primi piatti italiani.



In men che non si dica, invece di una proposta di sconto, è arrivata la chiamata per andare a ritirare una fornitura di pasta gratuita. E non parliamo del quantitativo necessario per andare avanti qualche settimana, bensì di quello che potrebbe essere sufficiente per mesi e mesi: oltre due tonnellate di spaghetti, penne, fusilli, farfalle... e Barilla, già che c'era, ha deciso di completare l'opera con due bancali di sughi pronti, prodotto che insieme alla pasta risolve metà del menù di una cena.

Al ritiro della merce il Rotary e i francescani hanno dovuto andare con due furgoni (uno non sarebbe bastato) negli stabilimenti di Pedrignano e Rubbiano per la gioia padre Ameglio e del presidente del Rotary club della Spezia, Mario Baldini, che hanno ringraziato Barilla nome dell'intera comunità spezzina.



"Si è trattato di un grandissimo risultato. Pensavamo di offrire il nostro sostegno acquistando una tonnellata di pasta con un piccolo sconto - dichiara a CDS Baldini - e invece Barilla ci ha sorpreso con questa proposta. Siamo molto contenti di questa decisione, che rientra in pieno nello spirito rotariano, in quella volontà di aiutare le persone che già da un mese abbiamo messo in campo per l'acquisto di ventilatori e materiale per i nostri ospedali. In questo periodo così buio abbiamo visto emergere l'egoismo di alcuni ma anche e soprattutto la solidarietà, che in certi casi ha innescato una gara positiva a fare di più".

Raggiante anche padre Ameglio: "Voglio rivolgere un grande ringraziamento a una realtà come il Rotary club, con il quale collaboriamo spesso, per aver colto la nostra esigenza di fornire pasti a più persone del solito. Ogni giorno prepariamo dai 60 ai 90 pasti per gli ospiti della struttura del centro Montagna e consumiamo 3 quintali di pasta al mese: abbiamo iniziato a temere che le scorte a disposizione potessero non essere sufficienti e la Provvidenza ha voluto che una telefonata con gli amici del Rotary ci abbia portato a ricevere questa straordinaria quantità di pasta, che ci servirà per oggi e per il futuro. Per questo rivolgiamo un grande grazie anche a Barilla. I nostri volontari non si fermano mai e sono encomiabili per quello che stanno facendo in questo periodo, ma l'azienda parmense ha dimostrato che in Italia c'è anche una classe imprenditoriale capace di grandi cose e grandi gesti".

TH.D.L.

